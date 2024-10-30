Дмитриева (Вуколова) Александра Ивановна 1868 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриева (Вуколова) Александра Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1837 г.р.

Муж

1867 г.р.
1868 г.р.

Дети

1888 г.р.
1890 г.р.
1893 г.р.
1895 г.р.
1898 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Дмитриев Иван Вуколович

Мать: Елистратова (Феодорова) Мария Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1887 ст.

Муж: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий (Иларион) Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1887 ст.

Муж: Филиппов Лаврентий Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1888 ст.

Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев--Шмелев (Никитин) Иоанн (Иван) Иларионович

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий (Иларион) Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1890 ст.

Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева--Шмелева (Никитина) Анастасия Иларионовна

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий (Иларион) Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1893 ст.

Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Никитина) Акилина Иларионовна

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий (Иларион) Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.

Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева-Шмелева (Никитина) Ксения Иларионовна

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий (Иларион) Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1898 ст.

Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев-Шмелев (Никитин) Никифор Иларионович

Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий (Иларион) Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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