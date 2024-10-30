Дмитриева (Вуколова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев--Шмелев (Никитин) Иоанн (Иван) Иларионович
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий (Иларион) Никитич
Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева--Шмелева (Никитина) Анастасия Иларионовна
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий (Иларион) Никитич
Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Никитина) Акилина Иларионовна
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий (Иларион) Никитич
Дочь: Филиппова-Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева-Шмелева (Никитина) Ксения Иларионовна
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий (Иларион) Никитич
Сын: Филиппов-Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев-Шмелев (Никитин) Никифор Иларионович
Отец ребёнка: Потапов-Никонов-Михайлов-Леонтьев (Филиппов) Лаврентий (Иларион) Никитич