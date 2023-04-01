Глушков Тимофей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Тимофей Трофимович

Место рождения

Яя, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Глушков Трофим

Мать: не указана

Яя, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Глушкова) Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Глушкова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушкова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
27.02.1937

Сын: Глушков Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Глушкова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
15.01.1942

Сын: Глушков Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Глушкова Мария Григорьевна

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

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