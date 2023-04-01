Глушков Тимофей Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Глушков Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Глушкова) Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Глушкова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1937
Сын: Глушков Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Глушкова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
15.01.1942
Сын: Глушков Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Глушкова Мария Григорьевна
Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область