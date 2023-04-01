Глушкова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушкова Мария Григорьевна

Глушкова Мария Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1918

Дата смерти

18.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1918

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1937

Сын: Глушков Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Глушков Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
15.01.1942

Сын: Глушков Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Глушков Тимофей Трофимович

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Глушков Тимофей Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Тимофей Трофимович

Смерть
18.06.1990
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close