Глушкова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1918
Дата смерти18.06.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1918
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1937
Сын: Глушков Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Глушков Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
15.01.1942
Сын: Глушков Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Глушков Тимофей Трофимович
Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Глушков Тимофей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1990
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область