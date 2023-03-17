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Агриппина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

24.06.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1873

Дочь: Улановская Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Клименко Ѳеодоръ Антонович

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.07.1874

Сын: Клименко Николай Федорович

Отец ребёнка: Клименко Ѳеодоръ Антонович

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.03.1876

Сын: Клименко Василий Ѳедорович

Отец ребёнка: Клименко Ѳеодоръ Антонович

Рождение ребёнка
22.07.1877

Сын: Клименко Пантелеймон Федорович

Отец ребёнка: Клименко Ѳеодоръ Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Ѳеодоръ Антонович

Смерть
24.06.1883 ст.
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