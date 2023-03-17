Агриппина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 ст.
Дата смерти24.06.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1873
Дочь: Улановская Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Клименко Ѳеодоръ Антонович
Рождение ребёнка
28.07.1874
Сын: Клименко Николай Федорович
Отец ребёнка: Клименко Ѳеодоръ Антонович
Рождение ребёнка
01.03.1876
Сын: Клименко Василий Ѳедорович
Отец ребёнка: Клименко Ѳеодоръ Антонович
Рождение ребёнка
22.07.1877
Сын: Клименко Пантелеймон Федорович
Отец ребёнка: Клименко Ѳеодоръ Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1883 ст.