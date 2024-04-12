Багрецова (Блинова) Параскева Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрецова (Блинова) Параскева Леонтьевна

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
28.01.1787

Муж: Багрецов Никон Яковлевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Багрецова Авдотья Никоновна

Отец ребёнка: Багрецов Никон Яковлевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Сметанина Марфа Никоновна

Отец ребёнка: Багрецов Никон Яковлевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Багрецов Михайло (Михаил) Никонович

Отец ребёнка: Багрецов Никон Яковлевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Багрецова Ирина Никоновна

Отец ребёнка: Багрецов Никон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багрецов Иван Никонович

Отец ребёнка: Багрецов Никон Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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