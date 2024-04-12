Багрецова (Блинова) Параскева Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Бракосочетание
28.01.1787
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Багрецова Авдотья Никоновна
Отец ребёнка: Багрецов Никон Яковлевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Сметанина Марфа Никоновна
Отец ребёнка: Багрецов Никон Яковлевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Багрецов Михайло (Михаил) Никонович
Отец ребёнка: Багрецов Никон Яковлевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Багрецова Ирина Никоновна
Отец ребёнка: Багрецов Никон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Багрецов Никон Яковлевич
Смерть
Неизвестно