Татьяна Маркеллова 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Маркеллова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Супруги
Савелий Фёдоров1823 г.р.
Дети
Мирон Савельев1851 г.р.
Василий Савельев1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Фёдоров

Рождение ребёнка
1851

Сын: Мирон Савельев

Отец ребёнка: Савелий Фёдоров

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1852

Сын: Василий Савельев

Отец ребёнка: Савелий Фёдоров

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ульяна Савельева

Отец ребёнка: Савелий Фёдоров

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Смерть
Неизвестно

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