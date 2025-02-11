Татьяна Маркеллова
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
Супруги
Савелий Фёдоров1823 г.р.
Дети
Мирон Савельев1851 г.р.
Василий Савельев1852 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Фёдоров
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мирон Савельев
Отец ребёнка: Савелий Фёдоров
Рождение ребёнка
1852
Сын: Василий Савельев
Отец ребёнка: Савелий Фёдоров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ульяна Савельева
Отец ребёнка: Савелий Фёдоров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно