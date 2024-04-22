Кошина (Базилевич) Александра Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Кошин Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
11.08.1902 ст.
Дочь: Кошина Фёкла Гавриловна
Отец ребёнка: Кошин Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
12.07.1904 ст.
Дочь: Кошина Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Кошин Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.
Сын: Кошин Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Кошин Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
03.03.1913 ст.
Отец ребёнка: Кошин Гавриил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно