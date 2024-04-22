Кошина (Базилевич) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошина (Базилевич) Александра Фёдоровна

Место рождения

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Базилевич Фёдор Николаевич

Мать: Базилевич Мария Петровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.

Сын: Кошин Фома Гаврилович

Отец ребёнка: Кошин Гавриил Фёдорович

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1902 ст.

Дочь: Кошина Фёкла Гавриловна

Отец ребёнка: Кошин Гавриил Фёдорович

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1904 ст.

Дочь: Кошина Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Кошин Гавриил Фёдорович

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.

Сын: Кошин Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Кошин Гавриил Фёдорович

Ореховка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1913 ст.

Сын: Кошин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Кошин Гавриил Фёдорович

Ореховка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошин Гавриил Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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