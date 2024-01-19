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Кошин Гавриил Фёдорович

Место рождения

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

24.03.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1878 ст.

Отец: Кошин Фёдор Сергеевич

Мать: Кошина Анисья Петровна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.

Сын: Кошин Фома Гаврилович

Мать ребёнка: Кошина Александра Фёдоровна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1902 ст.

Дочь: Кошина Фёкла Гавриловна

Мать ребёнка: Кошина Александра Фёдоровна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1904 ст.

Дочь: Кошина Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Кошина Александра Фёдоровна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.

Сын: Кошин Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Кошина Александра Фёдоровна

Ореховка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1913 ст.

Сын: Кошин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Кошина Александра Фёдоровна

Ореховка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошина Александра Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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