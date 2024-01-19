Кошин Гавриил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения24.03.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1878 ст.
Отец: Кошин Фёдор Сергеевич
Мать: Кошина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.
Мать ребёнка: Кошина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.08.1902 ст.
Дочь: Кошина Фёкла Гавриловна
Мать ребёнка: Кошина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.07.1904 ст.
Дочь: Кошина Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Кошина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.
Сын: Кошин Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Кошина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.03.1913 ст.
Мать ребёнка: Кошина Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно