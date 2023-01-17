Чеботарёв Евстафий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеботарёв Евстафий Макарович

Чеботарёв Евстафий Макарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 06.01.1943
Род войск: Бомбардировочная авиация Воинское звание: Старший сержант Призван в 1939 году Илекским РВК. С 6.01.1943 года по 14.01.1944 года на Калининском и 1 Прибалтийском фронтах. С 13.08.1944 года п... Показать все
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close