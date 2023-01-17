Чеботарёв Евстафий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 06.01.1943
Род войск: Бомбардировочная авиация Воинское звание: Старший сержант Призван в 1939 году Илекским РВК. С 6.01.1943 года по 14.01.1944 года на Калининском и 1 Прибалтийском фронтах. С 13.08.1944 года п... Показать все
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область