Дударова (Жантиева) Н
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузуртанова Чабахан
Отец ребёнка: Дударов Хаджи-Батыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дударов Батырбек
Отец ребёнка: Дударов Хаджи-Батыр
Смерть
Неизвестно