Дударов Хаджи-Батыр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударов Хаджи-Батыр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузуртанова Чабахан

Мать ребёнка: Дударова Н

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дударова Н

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударов Батырбек

Мать ребёнка: Дударова Н

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дударова Н

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дударова Н

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дударова Н

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дударова Н

Смерть
Неизвестно
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