Фисунова (Лукьянова) Татьяна 14.01.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фисунова (Лукьянова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1917

Дата смерти

12.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1917

Отец: Лукьянов Борис

Мать: Шатова Елена

Рождение ребёнка
08.12.1938

Дочь: Крикова (Фисунова) Тамара

Отец ребёнка: Фисунов (Фисун) Андрей

Рождение ребёнка
23.04.1940

Дочь: Воробьева (Фисунова) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Фисунов (Фисун) Андрей

Рождение ребёнка
16.10.1946

Дочь: Шестак (Фисунова) Галина

Отец ребёнка: Фисунов (Фисун) Андрей

Смерть
12.04.2001
Симферополь, Крым
Причина смерти: Инсульт | Симферопольское городское кладбище (новое), кв. 70

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