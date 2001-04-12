Фисунова (Лукьянова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1917
Дата смерти12.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1917
Отец: Лукьянов Борис
Мать: Шатова Елена
Рождение ребёнка
08.12.1938
Дочь: Крикова (Фисунова) Тамара
Отец ребёнка: Фисунов (Фисун) Андрей
Рождение ребёнка
23.04.1940
Дочь: Воробьева (Фисунова) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Фисунов (Фисун) Андрей
Рождение ребёнка
16.10.1946
Дочь: Шестак (Фисунова) Галина
Отец ребёнка: Фисунов (Фисун) Андрей
Смерть
12.04.2001
Симферополь, Крым
Причина смерти: Инсульт | Симферопольское городское кладбище (новое), кв. 70