Воробьева (Фисунова) Лидия Андреевна 23.04.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьева (Фисунова) Лидия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1940

Дата смерти

20.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1940

Отец: Фисунов (Фисун) Андрей

Мать: Фисунова (Лукьянова) Татьяна

Бракосочетание
06.10.1962

Муж: Воробьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1966

Дочь: Канубрикова (Воробьева) Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Иванович

г. Севастополь
Рождение ребёнка
23.12.1967

Дочь: Мельник (Воробьева) Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Иванович

Севастополь, Украинская ССР
Смерть
20.04.2000
Причина смерти: Инсульт

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