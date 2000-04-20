Воробьева (Фисунова) Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1940
Дата смерти20.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1940
Бракосочетание
06.10.1962
Рождение ребёнка
01.03.1966
Дочь: Канубрикова (Воробьева) Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Иванович
г. Севастополь
Рождение ребёнка
23.12.1967
Дочь: Мельник (Воробьева) Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Иванович
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
20.04.2000
Причина смерти: Инсульт