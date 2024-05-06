Фисунов (Фисун) Андрей 01.01.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фисунов (Фисун) Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1911

Дата смерти

19.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911

Отец: Фисунов (Фисун) Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1938

Дочь: Крикова (Фисунова) Тамара

Мать ребёнка: Фисунова (Лукьянова) Татьяна

Рождение ребёнка
23.04.1940

Дочь: Воробьева (Фисунова) Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Фисунова (Лукьянова) Татьяна

Рождение ребёнка
16.10.1946

Дочь: Шестак (Фисунова) Галина

Мать ребёнка: Фисунова (Лукьянова) Татьяна

Смерть
19.01.1976
Симферополь, Крым
Городское кладбище (старое), сектор 57

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