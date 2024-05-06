Фисунов (Фисун) Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1911
Дата смерти19.01.1976
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911
Отец: Фисунов (Фисун) Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1938
Дочь: Крикова (Фисунова) Тамара
Мать ребёнка: Фисунова (Лукьянова) Татьяна
Рождение ребёнка
23.04.1940
Дочь: Воробьева (Фисунова) Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Фисунова (Лукьянова) Татьяна
Рождение ребёнка
16.10.1946
Дочь: Шестак (Фисунова) Галина
Мать ребёнка: Фисунова (Лукьянова) Татьяна
Смерть
19.01.1976
Симферополь, Крым
Городское кладбище (старое), сектор 57