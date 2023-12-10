Калмыков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1948

Сын: Калмыков Александр Иванович

Мать ребёнка: Калмыкова Мария Никитична

Рождение ребёнка
08.03.1950

Дочь: Калмыкова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Калмыкова Мария Никитична

Рождение ребёнка
20.02.1961

Дочь: Калмыкова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Калмыкова Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Мария Никитична

Смерть
Неизвестно
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