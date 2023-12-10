Калмыков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1948
Сын: Калмыков Александр Иванович
Мать ребёнка: Калмыкова Мария Никитична
Рождение ребёнка
08.03.1950
Дочь: Калмыкова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Калмыкова Мария Никитична
Рождение ребёнка
20.02.1961
Дочь: Калмыкова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Калмыкова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно