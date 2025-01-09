Бредихин Дмитрий Петрович
мужской, родился 19.09.1831 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер 07.10.1858 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецБредихин Петр Иванович24.08.1796 ст. г.р.
МатьБредихина Марфа ЛеоновнаОколо 1796 г.р.
Супруги
Бредихина Прасковья ПрохоровнаДо 1841 г.р.
Дети
Бредихин Гавриил Дмитриевич23.03.1854 ст. г.р.
Бредихин Алексей Дмитриевич15.03.1858 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
19.09.1831 ст.
Отец: Бредихин Петр Иванович
Мать: Бредихина Марфа Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.09.1831 ст.
Рождение ребёнка
23.03.1854 ст.
Сын: Бредихин Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Бредихина Прасковья Прохоровна
Военная служба
С 1855
Рождение ребёнка
15.03.1858 ст.
Сын: Бредихин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Бредихина Прасковья Прохоровна
Смерть
07.10.1858 ст.
Похороны
09.10.1858 ст.