Бредихин Дмитрий Петрович 19.09.1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бредихин Дмитрий Петрович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 19.09.1831 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер 07.10.1858 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Бредихин Петр Иванович24.08.1796 ст. г.р.
Мать
Бредихина Марфа ЛеоновнаОколо 1796 г.р.
Супруги
Бредихина Прасковья ПрохоровнаДо 1841 г.р.
Дети
Бредихин Гавриил Дмитриевич23.03.1854 ст. г.р.
Бредихин Алексей Дмитриевич15.03.1858 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1831 ст.

Отец: Бредихин Петр Иванович

Мать: Бредихина Марфа Леоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бредихина Прасковья Прохоровна

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
20.09.1831 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
23.03.1854 ст.

Сын: Бредихин Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Бредихина Прасковья Прохоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Военная служба
С 1855

Род войск: Литовский полк | Воинское звание: Рядовой

Рождение ребёнка
15.03.1858 ст.

Сын: Бредихин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Бредихина Прасковья Прохоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
07.10.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
09.10.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.