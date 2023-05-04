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Linde (Mellikow) Minna Wilhelmine

Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

28.01.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1885 ст.

Отец: Mellikow (Mellikov) Mihkel

Мать: Mellikov (Johanson) Liisu

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
1908 ст.

Муж: Linde Aleksander Friedrich

Рождение ребёнка
12.03.1908 ст.

Сын: Linde Eduard Friedrich

Отец ребёнка: Linde Aleksander Friedrich

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
31.05.1909 ст.

Дочь: Linde Hilda Elisabeth

Отец ребёнка: Linde Aleksander Friedrich

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
30.09.1911 ст.

Сын: Linde Arnold Voldemar

Отец ребёнка: Linde Aleksander Friedrich

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
28.02.1915 ст.

Сын: Linde Friedrich Eduard

Отец ребёнка: Linde Aleksander Friedrich

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
Неизвестно

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