Linde (Mellikow) Minna Wilhelmine
Место рождения
Дата рождения28.01.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1885 ст.
Бракосочетание
1908 ст.
Рождение ребёнка
12.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Linde Aleksander Friedrich
Рождение ребёнка
31.05.1909 ст.
Дочь: Linde Hilda Elisabeth
Отец ребёнка: Linde Aleksander Friedrich
Рождение ребёнка
30.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Linde Aleksander Friedrich
Рождение ребёнка
28.02.1915 ст.
Отец ребёнка: Linde Aleksander Friedrich
Смерть
Неизвестно