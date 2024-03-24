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Тупиков Никита Матвеев

Место рождения

Поляна, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: Тупиков Матвей Васильев

Мать: не указана

Поляна, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 Ф.60 оп.239а д.1658 л 711об-713 ЦАНО РС9 - семья №27 переведены в 1846 году из деревни Поляны
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Марфа Никитина

Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Михайлова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Дарья Никитина

Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Михайлова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Дочь: Александра Никитина

Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Михайлова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.165 ЦАНО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупикова Аксинья Михайлова

Смерть
Неизвестно
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