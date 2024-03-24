Тупиков Никита Матвеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1820
Отец: Тупиков Матвей Васильев
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 Ф.60 оп.239а д.1658 л 711об-713 ЦАНО РС9 - семья №27 переведены в 1846 году из деревни Поляны
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Марфа Никитина
Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Михайлова
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Дарья Никитина
Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Михайлова
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Александра Никитина
Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Михайлова
ф.570 оп.559а д.1507 л.165 ЦАНО
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно