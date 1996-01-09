Шурпатов Владимир Сергеевич 13.03.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шурпатов Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1946

Дата смерти

09.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1946

Отец: Шурпатов Сергей Никитьевич

Мать: Шурпатова (Шутова) Матрена Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шурпатова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Шурпатова (Гурова) Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурпатова (Гурова) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
09.03.1975

Сын: Шурпатов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Шурпатова (Гурова) Галина Михайловна

Смерть
09.01.1996

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