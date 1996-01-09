Шурпатов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1946
Дата смерти09.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шурпатова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Шурпатова (Гурова) Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1975
Сын: Шурпатов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Шурпатова (Гурова) Галина Михайловна
Смерть
09.01.1996