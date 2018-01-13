Шурпатова (Гурова) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.07.1951
Дата смерти13.01.2018
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1951
Отец: Гуров Михаил Ефимович
Мать: Гурова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шурпатова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Шурпатов Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1975
Сын: Шурпатов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Шурпатов Владимир Сергеевич
Смерть
13.01.2018