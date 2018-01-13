Шурпатова (Гурова) Галина Михайловна 15.07.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шурпатова (Гурова) Галина Михайловна

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

15.07.1951

Дата смерти

13.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1951

Отец: Гуров Михаил Ефимович

Мать: Гурова Пелагея Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шурпатова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Шурпатов Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурпатов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
09.03.1975

Сын: Шурпатов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Шурпатов Владимир Сергеевич

Смерть
13.01.2018

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