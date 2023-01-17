Шипицына Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Пелагея Александровна

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Место рождения

д. Лушора Карташевской вол Тобольской губ

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лушора Карташевской вол Тобольской губ
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шипицын Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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