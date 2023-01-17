Шипицына Пелагея Александровна
Место рожденияд. Лушора Карташевской вол Тобольской губ
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лушора Карташевской вол Тобольской губ
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Шипицын Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шипицын Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Шипицын Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Шипицын Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно