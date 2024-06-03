Варваричева Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варваричева Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варваричев Сидор Васильевич

Отец ребёнка: Варваричев Василий Никитин

Чернево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варваричев Василий Никитин

Рождение ребёнка
1781

Сын: Варваричев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Варваричев Василий Никитин

Чернево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Варваричев Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Варваричев Василий Никитин

Чернево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Варваричев Софрон Васильевич

Отец ребёнка: Варваричев Василий Никитин

Чернево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Варваричев Захар Васильевич

Отец ребёнка: Варваричев Василий Никитин

Чернево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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