Варваричева Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варваричев Сидор Васильевич
Отец ребёнка: Варваричев Василий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Сын: Варваричев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Варваричев Василий Никитин
Рождение ребёнка
1787
Сын: Варваричев Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Варваричев Василий Никитин
Рождение ребёнка
1790
Сын: Варваричев Софрон Васильевич
Отец ребёнка: Варваричев Василий Никитин
Рождение ребёнка
1798
Сын: Варваричев Захар Васильевич
Отец ребёнка: Варваричев Василий Никитин
Смерть
Неизвестно