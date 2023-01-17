Беспалова (Вязьмина) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Вязьмина) Наталья Александровна

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Место рождения

Верхнепашино, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

08.09.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнепашино, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.03.1959

Дочь: Буркова Елена Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Усть-Порт, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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