Беспалова (Вязьмина) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения08.09.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1959
Дочь: Буркова Елена Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Усть-Порт, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область