Милославская Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милославская Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1624

Дата смерти

13.03.1669

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1629 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1624

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Тишайший

Рождение ребёнка
27.09.1657

Дочь: София Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Тишайший

Рождение ребёнка
06.09.1666

Сын: Иван V

Отец ребёнка: Алексей Тишайший

Смерть
13.03.1669

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