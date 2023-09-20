Милославская Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1624
Дата смерти13.03.1669
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1624
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Тишайший
Рождение ребёнка
27.09.1657
Дочь: София Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Тишайший
Рождение ребёнка
06.09.1666
Сын: Иван V
Отец ребёнка: Алексей Тишайший
Смерть
13.03.1669