Алексей Тишайший
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1629
Дата смерти08.02.1676
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1629
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1657
Дочь: София Алексеевна
Мать ребёнка: Милославская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
06.09.1666
Сын: Иван V
Мать ребёнка: Милославская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
09.06.1672
Сын: Петр I
Мать ребёнка: Нарышкина Наталья Кирилловна
Смерть
08.02.1676