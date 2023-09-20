Алексей Тишайший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Тишайший

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1629

Дата смерти

08.02.1676

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1624 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1629

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милославская Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1657

Дочь: София Алексеевна

Мать ребёнка: Милославская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
06.09.1666

Сын: Иван V

Мать ребёнка: Милославская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
09.06.1672

Сын: Петр I

Мать ребёнка: Нарышкина Наталья Кирилловна

Смерть
08.02.1676

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