Пугач (Николаева) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1974
Рождение ребёнка
26.08.2000
Дочь: Пугач Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Пугач Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.2008
Сын: Пугач Матвей Владимирович
Отец ребёнка: Пугач Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
17.05.2011
Сын: Пугач Николай Владимирович
Отец ребёнка: Пугач Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно