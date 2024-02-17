Пугач (Николаева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугач (Николаева) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1974

Отец: Николаев Николай Михайлович

Мать: Николаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
26.08.2000

Дочь: Пугач Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Пугач Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
17.09.2008

Сын: Пугач Матвей Владимирович

Отец ребёнка: Пугач Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
17.05.2011

Сын: Пугач Николай Владимирович

Отец ребёнка: Пугач Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугач Владимир Николаевич

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