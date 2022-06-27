Николаев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1949

Дата смерти

27.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1949

Отец: Николаев Михаил Васильевич

Мать: Николаева Екатерина

Рождение ребёнка
09.03.1974

Дочь: Пугач Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Николаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
09.04.1976

Сын: Николаев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Николаева Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Валентина Николаевна

Смерть
27.06.2022
Белогорка, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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