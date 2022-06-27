Николаев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1949
Дата смерти27.06.2022
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1949
Отец: Николаев Михаил Васильевич
Мать: Николаева Екатерина
Рождение ребёнка
09.03.1974
Дочь: Пугач Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Николаева Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
09.04.1976
Сын: Николаев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Николаева Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.2022
Белогорка, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область