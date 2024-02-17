Пугач Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугач Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.2000

Дочь: Пугач Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Пугач Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
17.09.2008

Сын: Пугач Матвей Владимирович

Мать ребёнка: Пугач Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
17.05.2011

Сын: Пугач Николай Владимирович

Мать ребёнка: Пугач Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугач Татьяна Николаевна

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