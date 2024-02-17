Пугач Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.2000
Дочь: Пугач Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Пугач Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
17.09.2008
Сын: Пугач Матвей Владимирович
Мать ребёнка: Пугач Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
17.05.2011
Сын: Пугач Николай Владимирович
Мать ребёнка: Пугач Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пугач Татьяна Николаевна