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Щеглов Поликарп Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

19.04.1805

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Щеглов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Щеглов Симион Поликарпов

Мать ребёнка: Щеглова Пелагея Ипатова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Зырянова Матрона Поликарпова

Мать ребёнка: Щеглова Пелагея Ипатова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова Пелагея Ипатова

Смерть
19.04.1805
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