Щеглов Поликарп Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти19.04.1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Щеглов Семен
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Щеглова Пелагея Ипатова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Зырянова Матрона Поликарпова
Мать ребёнка: Щеглова Пелагея Ипатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеглова Пелагея Ипатова
Смерть
19.04.1805