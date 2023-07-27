Щеглова (Щеглова) Пелагея Ипатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Щеглова) Пелагея Ипатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Щеглов Симион Поликарпов

Отец ребёнка: Щеглов Поликарп Семенов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Зырянова Матрона Поликарпова

Отец ребёнка: Щеглов Поликарп Семенов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Поликарп Семенов

Смерть
Неизвестно