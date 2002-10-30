Ромашова (Трошина) Фаина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1919
Дата смерти30.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1919
Отец: Трошин Фёдор
Мать: Трошина Наталья
Рождение ребёнка
02.08.1952
Сын: Ромашов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ромашов (груздев) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
20.01.1954
Дочь: Блинова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Ромашов (груздев) Михаил Павлович
д.батуриха
Рождение ребёнка
01.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ромашов (груздев) Михаил Павлович
Смерть
30.10.2002