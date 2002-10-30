Ромашова (Трошина) Фаина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашова (Трошина) Фаина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1919

Дата смерти

30.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1919

Отец: Трошин Фёдор

Мать: Трошина Наталья

Рождение ребёнка
02.08.1952

Сын: Ромашов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ромашов (груздев) Михаил Павлович

Рождение ребёнка
20.01.1954

Дочь: Блинова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Ромашов (груздев) Михаил Павлович

д.батуриха
Рождение ребёнка
01.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ромашов (груздев) Михаил Павлович

Смерть
30.10.2002
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