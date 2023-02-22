Трошин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1919
Дочь: Ромашова Фаина Фёдоровна
Мать ребёнка: Трошина Наталья
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трошина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трошина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трошина Наталья
Смерть
Неизвестно