Вшивцева Агафия Вавилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Феодосия Нестерова
Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Алексеевич
Рождение ребёнка
12.07.1799
Дочь: Ефимия Нестерова
Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Алексеевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795