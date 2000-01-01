Вшивцева Агафия Вавилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Агафия Вавилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Феодосия Нестерова

Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Алексеевич

Рождение ребёнка
12.07.1799

Дочь: Ефимия Нестерова

Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Алексеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Вшивцев Яков Нестерович

Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Нестер Алексеевич

Смерть
После 1795
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