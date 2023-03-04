Вшивцев Нестер Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Агафия Вавилова
Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Вшивцева) Феодосия Нестерова
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Вавилова
Рождение ребёнка
12.07.1799
Дочь: (Вшивцева) Ефимия Нестерова
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Вавилова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Вавилова
Смерть
После 1811