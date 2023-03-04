Вшивцев Нестер Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Нестер Алексеевич

Вшивцев Нестер Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Вшивцев Алексей Минеевич

Мать: Вшивцева (Смирнова) Дарья Феофилактова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Агафия Вавилова

Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Вшивцева) Феодосия Нестерова

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Вавилова

Рождение ребёнка
12.07.1799

Дочь: (Вшивцева) Ефимия Нестерова

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Вавилова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Вшивцев Яков Нестерович

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Вавилова

Смерть
После 1811

Мы используем куки для улучшения работы сайта.