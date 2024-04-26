Симахина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симахин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Симахин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симахин Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Симахин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симахин Василий Дмитриквич
Отец ребёнка: Симахин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1
Сын: Симахин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Симахин Дмитрий Васильевич
Смерть
1941