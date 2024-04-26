Симахина Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСимахина Анна

Симахина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симахин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Симахин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симахин Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Симахин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симахин Василий Дмитриквич

Отец ребёнка: Симахин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1

Сын: Симахин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Симахин Дмитрий Васильевич

Смерть
1941

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