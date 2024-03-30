Замятина Замякина Замяткина Варвара Прохоровна
Место рождения
Дата рождения03.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1919
Отец: Замятин Замякин Замяткин Прохор Никитович
3.12.1919 г. крещение в Корниловской Покровской церкви Ужурского района. Восприемники: деревни Шушь гражданин Виктор Иларионов Рядинский и гражданская девица с. Корнилово Лидия Георгиева Холоденкина
Смерть
Неизвестно