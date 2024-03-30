Замятина Замякина Замяткина Варвара Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина Замякина Замяткина Варвара Прохоровна

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

03.12.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1919

Отец: Замятин Замякин Замяткин Прохор Никитович

Мать: Замятина Замякина Замяткина Евдокия Илларионовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
3.12.1919 г. крещение в Корниловской Покровской церкви Ужурского района. Восприемники: деревни Шушь гражданин Виктор Иларионов Рядинский и гражданская девица с. Корнилово Лидия Георгиева Холоденкина
Смерть
Неизвестно
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