Замятин Замякин Замяткин Прохор Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
1888
Отец: Замятин Замякин Замяткин Никита Стефанов
Бракосочетание
18.01.1909 ст.
Жених крестьян д. Шушь, 21 год, первым браком, православный. Невеста крестьянская девица д. Шушь, 17 лет, первым браком, православная. Поручители: по жениху д. Шушь крестьяне Косма Никитин Замятин и С... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1909 ст.
Сын: Замятин Замякин Замяткин Николай Прохорович
Мать ребёнка: Замятина Замякина Замяткина Евдокия Илларионовна
13.12.1909 г. крещение. Восприемники: д. Шушь крестьянин Стефан Симеонов Кузнецов и крестьянская жена Надежда Никитина Марьясова
Рождение ребёнка
23.05.1913 ст.
Дочь: Замятина Замякина Замяткина Феодосия Прохоровна
Мать ребёнка: Замятина Замякина Замяткина Евдокия Илларионовна
26.05.1913 г. крещение. Восприемники: д. Шушь крестьянин Василий Алекстьев? Башков и той же деревни крестьянская девица Иулитина Константинова Лопатина
Рождение ребёнка
01.07.1917 ст.
Дочь: Замятина Замякина Замяткина Нина Прохоровна
Мать ребёнка: Замятина Замякина Замяткина Евдокия Илларионовна
3.07.1917 г. крещение. Восприемники: д. Шушь гражданин Емелиан Алексиев Башков и Надежда Никитина Марьясова
Рождение ребёнка
1918
Сын: Замятин Замякин Замяткин Василий Прохорович
Мать ребёнка: Замятина Замякина Замяткина Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
03.12.1919
Дочь: Замятина Замякина Замяткина Варвара Прохоровна
Мать ребёнка: Замятина Замякина Замяткина Евдокия Илларионовна
3.12.1919 г. крещение в Корниловской Покровской церкви Ужурского района. Восприемники: деревни Шушь гражданин Виктор Иларионов Рядинский и гражданская девица с. Корнилово Лидия Георгиева Холоденкина
Смерть
Неизвестно