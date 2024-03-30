Замятин Замякин Замяткин Прохор Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятин Замякин Замяткин Прохор Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Замятин Замякин Замяткин Никита Стефанов

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1909 ст.

Жена: Замятина Замякина Замяткина Евдокия Илларионовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Жених крестьян д. Шушь, 21 год, первым браком, православный. Невеста крестьянская девица д. Шушь, 17 лет, первым браком, православная. Поручители: по жениху д. Шушь крестьяне Косма Никитин Замятин и С... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1909 ст.

Сын: Замятин Замякин Замяткин Николай Прохорович

Мать ребёнка: Замятина Замякина Замяткина Евдокия Илларионовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
13.12.1909 г. крещение. Восприемники: д. Шушь крестьянин Стефан Симеонов Кузнецов и крестьянская жена Надежда Никитина Марьясова
Рождение ребёнка
23.05.1913 ст.

Дочь: Замятина Замякина Замяткина Феодосия Прохоровна

Мать ребёнка: Замятина Замякина Замяткина Евдокия Илларионовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
26.05.1913 г. крещение. Восприемники: д. Шушь крестьянин Василий Алекстьев? Башков и той же деревни крестьянская девица Иулитина Константинова Лопатина
Рождение ребёнка
01.07.1917 ст.

Дочь: Замятина Замякина Замяткина Нина Прохоровна

Мать ребёнка: Замятина Замякина Замяткина Евдокия Илларионовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
3.07.1917 г. крещение. Восприемники: д. Шушь гражданин Емелиан Алексиев Башков и Надежда Никитина Марьясова
Рождение ребёнка
1918

Сын: Замятин Замякин Замяткин Василий Прохорович

Мать ребёнка: Замятина Замякина Замяткина Евдокия Илларионовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.12.1919

Дочь: Замятина Замякина Замяткина Варвара Прохоровна

Мать ребёнка: Замятина Замякина Замяткина Евдокия Илларионовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
3.12.1919 г. крещение в Корниловской Покровской церкви Ужурского района. Восприемники: деревни Шушь гражданин Виктор Иларионов Рядинский и гражданская девица с. Корнилово Лидия Георгиева Холоденкина
Смерть
Неизвестно
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