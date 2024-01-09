Кваченкова Прасковья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1918
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Кваченко Михаил Михайлов
Запись №32 (64) Мещанин города Астрахани Михаил Михайлов Кваченко и жена его Параскева Емельянова; оба православные
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно