Кваченкова Прасковья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова Прасковья Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1918

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Кваченко Михаил Михайлов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Запись №32 (64) Мещанин города Астрахани Михаил Михайлов Кваченко и жена его Параскева Емельянова; оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кваченко Михаил Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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