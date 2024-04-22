(Кваченкова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1918
Запись №32 (64) Мещанин города Астрахани Михаил Михайлов Кваченко и жена его Параскева Емельянова; оба православные
Крещение
15.06.1918
Знаменская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: крестьянин Тамбовской губернии и уезда, Грачевской волости, села Селивестровки Павел Прокофьев Архипов и гражданка Пензенской губернии, Чембарского уезда, села Поима София Михайло... Показать все
Смерть
Неизвестно