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(Кваченкова) Мария Михайловна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

06.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1918

Отец: Кваченко Михаил Михайлов

Мать: Кваченкова Прасковья Емельянова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Запись №32 (64) Мещанин города Астрахани Михаил Михайлов Кваченко и жена его Параскева Емельянова; оба православные
Крещение
15.06.1918
Знаменская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: крестьянин Тамбовской губернии и уезда, Грачевской волости, села Селивестровки Павел Прокофьев Архипов и гражданка Пензенской губернии, Чембарского уезда, села Поима София Михайло... Показать все
Смерть
Неизвестно
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