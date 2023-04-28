Оглобин Ноготхо Сухалжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОглобин Ноготхо Сухалжанович

Оглобин Ноготхо Сухалжанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЧО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оглобин Сухалжан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглобин Яков Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглобин Владимир-Номо Ноготхоевич

Мать ребёнка: Оглобина Хандархай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.