Оглобин Ноготхо Сухалжанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оглобин Сухалжан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглобин Яков Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглобин Владимир-Номо Ноготхоевич
Мать ребёнка: Оглобина Хандархай
Смерть
Неизвестно