Оглобин Владимир-Номо Ноготхоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглобин Владимир-Номо Ноготхоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЧО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оглобин Ноготхо Сухалжанович

Мать: Оглобина Хандархай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрдынеева-Оглобина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангаржонова-Оглобина Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова-Оглобина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маланова-Оглобина София Владимировна

Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглобин Яков Владимирович

Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглобин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглобин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглобина-Маланова Елена Борисовна

Смерть
Неизвестно
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