Оглобин Владимир-Номо Ноготхоевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оглобин Ноготхо Сухалжанович
Мать: Оглобина Хандархай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрдынеева-Оглобина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангаржонова-Оглобина Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова-Оглобина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маланова-Оглобина София Владимировна
Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглобин Яков Владимирович
Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглобин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглобин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Оглобина-Маланова Елена Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно