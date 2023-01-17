Павловская Мария Куприяновна
Место рождения
Дата рождения07.04.1903
Дата смерти15.01.1979
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1903
Отец: Павловский Куприян
Мать: Франтишка
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Павлющик Анна Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.01.1925
Дочь: Павлющик Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.11.1927
Сын: Павлющик Михаил Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.03.1930
Сын: Павлющик Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.02.1935
Сын: Павлющик Александр Андреевич
Отец ребёнка: Павлющик Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Павлющик Емельян Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Павлющик Нина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Павлющик Тамара Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Павлющик Валентина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлющик Николай Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1979