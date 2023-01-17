Павловская Мария Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавловская Мария Куприяновна

Павловская Мария Куприяновна

avatar

Место рождения

Снустик, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

07.04.1903

Дата смерти

15.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1903

Отец: Павловский Куприян

Мать: Франтишка

Снустик, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Павлющик Анна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.01.1925

Дочь: Павлющик Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.11.1927

Сын: Павлющик Михаил Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.03.1930

Сын: Павлющик Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.02.1935

Сын: Павлющик Александр Андреевич

Отец ребёнка: Павлющик Андрей Васильевич

Городок, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Павлющик Емельян Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Павлющик Нина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Павлющик Тамара Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Павлющик Валентина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлющик Николай Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлющик Андрей Васильевич

Смерть
15.01.1979
Городок, Червенский район, Минская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close