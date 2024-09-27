Пашков Киприян Андриянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Киприян Андриянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашков Андриан

Мать: Пашкова ?

Рождение ребёнка
06.10.1935

Сын: Пашков Аркадий Куприанович

Мать ребёнка: Пашкова Ксения

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
29.08.1959
Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область

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