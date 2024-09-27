Пашков Киприян Андриянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пашков Андриан
Мать: Пашкова ?
Рождение ребёнка
06.10.1935
Сын: Пашков Аркадий Куприанович
Мать ребёнка: Пашкова Ксения
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
29.08.1959
Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область