Пашков Андриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Андриан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Василий Андрианович

Мать ребёнка: Пашкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Киприян Андриянович

Мать ребёнка: Пашкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пашков Никандр Андрианович

Мать ребёнка: Пашкова ?

Смерть
Неизвестно

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