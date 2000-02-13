Лоскутова (Васильева) Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Васильева) Татьяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1931

Дата смерти

13.02.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1931

Отец: Васильевич Матвей

Мать: Мария????

Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Павел Федорович

Рождение ребёнка
Около 29.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Павел Федорович

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Павел Федорович

Смерть
13.02.2000
Ставропольский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Предгорный район с. Юца
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