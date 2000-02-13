Лоскутова (Васильева) Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1931
Дата смерти13.02.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1931
Отец: Васильевич Матвей
Мать: Мария????
Рождение ребёнка
Около 1959
Рождение ребёнка
Около 29.03.1961
Рождение ребёнка
1968
Смерть
13.02.2000
Ставропольский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Предгорный район с. Юца