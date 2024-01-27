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Васильевич Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1931 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1931

Дочь: Лоскутова Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Мария????

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачеха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачеха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачеха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Матвеевич Васильев

Мать ребёнка: Мария????

Смерть
Неизвестно
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