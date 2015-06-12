Лугинина (Шелудько) Анна (Ганна) Васильевна
Место рожденияд.Андреевна, Глинского р-на, Сумской обл.
Дата рождения17.03.1928
Дата смерти12.06.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Андреевна, Глинского р-на, Сумской обл.
Рождение ребёнка
07.01.1956
Дочь: Камкина Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Лугинин Георгий Алексеевич
г.Георгиевск, Ставропольского кр.
Смерть
12.06.2015
г.Белгород