Лугинина (Шелудько) Анна (Ганна) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугинина (Шелудько) Анна (Ганна) Васильевна

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Место рождения

д.Андреевна, Глинского р-на, Сумской обл.

Дата рождения

17.03.1928

Дата смерти

12.06.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Андреевна, Глинского р-на, Сумской обл.
Рождение ребёнка
07.01.1956

Дочь: Камкина Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Лугинин Георгий Алексеевич

г.Георгиевск, Ставропольского кр.
Смерть
12.06.2015
г.Белгород
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