Лугинин Георгий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛугинин Георгий Алексеевич

Лугинин Георгий Алексеевич

avatar

Место рождения

д.Казань, Свечинского р-на, Кировской обл.

Дата рождения

01.05.1914

Дата смерти

29.10.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Казань, Свечинского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
07.01.1956

Дочь: Камкина Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Лугинина Анна Васильевна

г.Георгиевск, Ставропольского кр.
Смерть
29.10.1987
г.Норильск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close