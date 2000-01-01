Лугинин Георгий Алексеевич
Место рожденияд.Казань, Свечинского р-на, Кировской обл.
Дата рождения01.05.1914
Дата смерти29.10.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Казань, Свечинского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
07.01.1956
Дочь: Камкина Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Лугинина Анна Васильевна
г.Георгиевск, Ставропольского кр.
Смерть
29.10.1987
г.Норильск