Буланкина (Бурдина) Агафья Артемовна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Бурдин Артемий Яковлевич
Мать: Бурдина Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Буланкин Иван Назарович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Буланкин Иван Назарович
Рождение ребёнка
08.08.1812 ст.
Отец ребёнка: Буланкин Иван Назарович
Смерть
Неизвестно