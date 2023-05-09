Буланкина (Бурдина) Агафья Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланкина (Бурдина) Агафья Артемовна

Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Бурдин Артемий Яковлевич

Мать: Бурдина Евдокия Осиповна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Буланкин Архип Иванович

Отец ребёнка: Буланкин Иван Назарович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Буланкин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Буланкин Иван Назарович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1812 ст.

Сын: Буланкин Радя Иванович

Отец ребёнка: Буланкин Иван Назарович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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