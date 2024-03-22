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Буланкин Ефим Иванович

Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805

Дата смерти

18.02.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Буланкин Иван Назарович

Мать: Буланкина Агафья Артемовна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1837 ст.

Дочь: Буланкина Ефимия Ефимовна

Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1839 ст.

Дочь: Буланкина Васса Ефимовна

Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1844 ст.

Дочь: Буланкина Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1845

Сын: Буланкин Федор Ефимович

Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Буланкина Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1854 ст.

Сын: Буланкин Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буланкина Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.02.1870
Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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