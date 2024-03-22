Буланкин Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти18.02.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
09.07.1837 ст.
Дочь: Буланкина Ефимия Ефимовна
Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
10.08.1839 ст.
Дочь: Буланкина Васса Ефимовна
Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
01.04.1844 ст.
Дочь: Буланкина Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
01.06.1845
Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Буланкина Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
12.03.1854 ст.
Сын: Буланкин Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буланкина Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Буланкина Авдотья Федоровна
Смерть
18.02.1870